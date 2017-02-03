Коммунальная авария в Ижевске: улицы превратились в полноводные реки из-за прорыва водопровода

Крупная коммунальная авария произошла накануне в Ижевске. В одном из районов города прорвало водопровод, из-за чего улицы буквально превратились в реки. В данный момент коммунальщики решают проблему.

Причины и обстоятельства происшествия пока не установлены. Изначально местные жители полагали, что прорвало провод канализации, поскольку, вода была коричневого цвета. Однако позже в коммунальных службах эту информацию опровергли – оказалось, что прорвало обычный водопровод, а вода, судя по всему, была технической.

Прорвавшийся трубопровод буквально затопил улицы района. Некоторые автомобили оказались в воде по самую крышу. Подъезды домов частично подтоплены, в некоторых домах попросту заблокирован вход/выход.

При всем этом коммунальщики прибыли к месту происшествия с большим опозданием. Позже они сослались на то, что их автомобиль попал в пробку.

Из-за аварии заблокированными оказались не только жильцы некоторых домов и припаркованные автомобили. Общественный транспорт изменил маршруты, а люди выходят на работу и учебу также другими путями.

Существует и еще одна потенциальная угроза. Если коммунальщики не откачают воду в ближайшее время, то она рискует замерзнуть, и тогда задача будет в разы сложнее. К тому же, замерзшая вода попросту может заблокировать автомобили и подъезды домов.