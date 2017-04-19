Корабль «Герои Арсенала» с 12 моряками на борту потерпел крушение в акватории Черного моря

Сухогруз «Герои Арсенала», направлявшийся из Ростовской области в Турцию, потерпел крушение в акватории Черного моря. Причины крушения пока не выяснены, а в настоящий момент в районе крушения продолжается спасательная операция. Из-под воды уже вытащили одного моряка, однако его состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщает агентство РИА Новости, в общей сложности на судне находились двенадцать человек. Большинство из них – граждане Украины, а также два россиянина и грузин. К месту крушения была оперативно направлена поисково-спасательная группа. Об этом рассказали в крымском управлении МЧС. По данным ведомства, один из моряков был обнаружен в районе происшествия практически сразу же по прибытию спасателей. Его уже достали на поверхность, однако его тело поучило серьезное переохлаждение, и сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

В поисково-спасательной операции принимают участие около ста сорока человек личного состава МЧС. Однако, как отметили в ведомстве, операция существенно осложняется погодными условиями. В районе крушения наблюдается сильнейший ветер и, как следствие, волнение моря.

Представитель крымского управления МЧС Владимир Иванов заявил, что как раз погодные условия и рассматриваются в качестве приоритетной версии крушения сухогруза «Герои Арсенала». По его версии, корабль попал в сильный шторм, а перед крушением успел подать сигнал бедствия.

В настоящий момент разные источники сообщают, что нескольких моряков уже удалось вытащить спасателям. Однако официальными источниками эти данные пока не подтверждаются. Также нет информации о состоянии спасенных.