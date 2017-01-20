Криминальный авторитет Ахмед Сутулый задержан в Москве за хранение наркотиков

Ахмед Сутулый задержан столичной полицией за хранение наркотиков. Вчера, 19 января, криминального авторитета задержали в Москве, а при обыске изъяли сверток с наркотическими веществами. На данный момент Ахмед Сутулый находится под стражей.

Операция по задержанию криминального авторитета проводилась сотрудниками столичного отделения уголовного розыска, при поддержке силовиков СОБРа.

В ходе обыска Ахмеда Сутулого у него был выявлен сверток с подозрительным содержанием. В полиции рассказали, что содержащееся в нем – вещество растительного происхождения. С изъятым веществом была проведена экспертиза, которая установила, что данное вещество является наркотическим средством.

В настоящее время ведется расследование инцидента. Правоохранители открыли уголовное дело по факту хранения наркотиков. Ведутся следственные действия, направленные на установление возможной причастности задержанного к другим преступлениям. Сам подозреваемый допрашивается.

Операция по задержанию Ахмеда Сутулого проводилась в одном из столичных ресторанов. Правоохранители предварительно вычислили место нахождения подозреваемого и совершили налет.

Ахмед Сутулый является известным в узких кругах авторитетом российского криминального мира, ранее не единожды оказывающийся в центре различных преступлений.