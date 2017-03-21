Кристи Мак: звезду «фильмов для взрослых» избил ее бывший дружок-боец ММА

Звезда «фильмов для взрослых» Кристи Мак и боец ММА Джон Коппенхавер сперва расстались, а потом принялись выяснять отношения в августе 2014 года. Спортсмен по прозвищу «Машина Войны» считал, что имеет право контролировать личную жизнь своей бывшей, и потому избил и ее, и некого Кори Томаса, с которым актриса проводила время. Если этому Кори просто влетело, то Кристи ММАшник истязал.

Кристи Мак попала в больницу с колотыми ранами, выбитыми зубами и сломанной носовой перегородкой – складывалось ощущение, что на ней Коппенхавер испробовал все приемы ММА. Американское правосудие предъявило Джону 34 обвинения, из них 29 доказали в судебном порядке. А 5 июня этого года в Лас-Вегасе боец-дебошир услышит свой окончательный приговор. Ему могут дать 16-18 лет, 40 лет или пожизненное. Джона в мире ММА знают как сильного и удачливого бойца UFC и Bellator: он из 19 раз проиграл всего пять поединков. Но не учел, что бывшая – не соперник по рингу.

В 2015 году звезда «ХХХ фильмов» стала звездой интернета: она рассказывала, как заживают ее травмы и побои, нанесенные Джоном. Девушке пришлось носить протезы всех выбитых зубов и очки на изуродованном лице. Кристи долгое время не подходила к зеркалам, боясь увидеть там чужую, незнакомую девушку. Джон Коппенхавер искренне считал девушку древнейшей профессии своей собственностью, и даже велел ей на спине набить тату с такими надписями. После избиения, лечения и реабилитации актриса долго думала, каким рисунком закрыть позорное клеймо: «Собственность Машины Войны».