Крупный пожар в Солнечногорске в здании Пенсионного фонда ликвидирован

Пожар в подмосковном городе Солнечногорск был ликвидирован утром 10 апреля. По данным МЧС, загорелось здание Пенсионного фонда. Пожар тушили на протяжении примерно четырех часов, а в конечном итоге жертв и пострадавших удалось избежать.

Первые сообщения о крупном пожаре в Солнечногорске поступили примерно в пять часов утра десятого апреля. Спустя два часа пожар удалось локализовать, а еще спустя два часа было ликвидировано открытое горение в здании. По предварительным данным, загорелась мансарда четырехэтажного кирпичного здания.

В результате пожара никто не погиб и не пострадал, однако само здание пострадало достаточно сильно. Пожар, по данным спасателей, разошелся на площадь около шестисот квадратных метров. В ликвидации стихии принимали участие сорок пять человек и четырнадцать единиц техники.

Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны. Сейчас на месте пожара продолжают работать спасатели, проводится доследственная проверка. Пожар возник ранним утром, поэтому в здании никого не было. Эта случайность позволила избежать возможных жертв и пострадавших.

Эксперты рассматривают все версии случившегося, но, по предварительным данным, приоритетной является версия о замыкании в проводке. Версия об умышленном поджоге на данный момент отброшена.

Убытки, которые доставила стихия, подсчитать пока не удалось. Над этим вопросом продолжают работать специалисты экстренных служб.