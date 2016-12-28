Крушение самолета Ту-154: появилось видео взлета и падения

Следователи, занимающиеся расследованием причин крушения самолета в Сочи, получили видео на котором запечатлен взлет и падение Ту-154. Об этом сообщает сайт «РЕ ТВ».

Пока видеозапись не публикуется, также Минобороны официально не говорит о причине катастрофы. Необходимо уточнить, что благодаря найденному «черному ящику» следователи сузили список вероятных версий. Поисковые работы продолжаются на сегодняшнюю минуту, серьезного волнения моря не наблюдалось, как ранее сообщали. Вчера были найдены большие фрагменты лайнера и в этом же месте нашли останки пассажиров. Люди продолжают нести цветы на мемориал, который расположили у моря. За ночь неравнодушные жители Сочи усеяли его свечами и цветами.

Специалисты расшифровывают первый «черный ящик». Исходя из поступающих первых данных, можно говорить о вероятной причине крушения. Ею может являться ошибка пилотов. Так, предполагается, что произошло рассогласование работы закрылок. После того, как они не вышли, произошло падение подъемной силы, чтобы набрать высоту скорости не хватало, и лайнер упал в море. Источники утверждают, что во время обсуждения пилоты говорили о проблемах с закрылками. Но специалисты считают, что по фразам невозможно определить причину крушения. Ожидается, что другие самописцы позволят определить точную версию катастрофы.