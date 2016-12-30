Крушение Ту-154: эксперты не исключают теракт

После трагедии в Сочи эксперты стали озвучивать различные возможные версии происшествия. Официальных версий от Министерства обороны пока не поступало. Об этом передает издание «СвободнаяПресса».

Несмотря на то, что пока еще рано делать какие-то заключения, некоторые эксперты успели выдвинуть свои версии. Так, одной из них стала механическая неисправность. Но эту версию считают маловероятной, так как лайнер считается крепким воздушным судном, успел набрать необходимую высоту, чтобы можно было предпринять попытки вернуться на базу.

Рассматривали еще одну версию – некачественное топливо. Обычно данный показатель один из первых попадает под подозрение. Но при отказе двигателя, произошли бы неполадки, и экипаж успел бы сообщить о них. Поэтому такая версия тоже не подходит.

К третьей версии относится столкновение с птицами. Но так как при таких действиях, одновременно два двигателя отказать не могут, да и пилоты смогли бы об этом сообщить. Поэтому это также не является причиной падения.

Четвертая версия – ошибка пилотов. Многие эксперты останавливаются именно на ней. Необходимо уточнить, что пилоты были чрезвычайно опытными. Данный самолет считается сложным для пилотирования, но российский экипаж был знаком с его слабостями.

Пятой версией озвучили ракету, но сразу отложили ее. Шестой версией является теракт. Некоторые эксперты утверждают, что эта версия является наиболее вероятной.