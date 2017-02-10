Крушение Ту-154: математическая модель позволит определить причину авиакатастрофы

Сотрудниками МАКа была разработана модель полета Ту-154, потерпевшего крушение под Сочи. Это поможет выяснить причины ужасного происшествия.

Данная модель имеет заложенные траектории полета воздушного судна, рабочие параметры системы, которые были получены благодаря найденным самописцам. Эти данные позволят экспертам рассчитать с помощью компьютера величины, которые на сегодняшний день неизвестны. К ним относится взлетный вес лайнера, центровка. По завершению данной работы можно будет узнать о точных причинах авиакатастрофы, а также понять, имели ли пилоты возможность спасти самолет.

Решение прибегнуть к математической модели, было принято по той причине, что российские специалисты на сегодняшний день еще не могут найти единое мнение причины крушения. Стоит отметить, что параметрическим черным ящиком была зафиксирована «досрочная» закрылочная уборка, а что касается речевого – слова пилота, указывающие на неправильный рабочий процесс закрылков. Это указывает на ошибку летчиков, которые рано лишили лайнер нужной во время взлета силы подъема. Но подтверждения или опровержения этой версии не было. Необходимо отметить, что в Министерстве обороны отрицают ошибку пилотов, они утверждают, что фиксация уборки закрылков самописцами могла произойти по причине технического сбоя.