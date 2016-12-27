Крушение Ту-154 последние новости: 11 тел извлечены и отправлены на экспертизу

Одиннадцать тел с погибшего Ту-154 извлечены и отправлены на экспертизу, так же водолазы обнаружили «черный ящик». Самописцы извлечены и отправлены в НИИ, а те сочинцы, которых допросили, уверены: падение на воду Ту-154 походило на вынужденную «жесткую» посадку. Об этом сообщает «Газета.ру» с места событий. Вчера работа была осложнена сильным подводным течением, и только аппарат «Фалкон» обнаружил на дне тела и самописцы.

Показания свидетелей окончательно отметают версию теракта, хотя есть россияне, которые в нее верят, и таковых немало. Но издание «КоммерсантЪ» нашло свидетеля из числа береговой охраны, а тот показал, что самолет должен был сделать разворот над акваторией Черного моря и лететь в Сирию, но вместо этого резко пошел на посадку. Он шел носом кверху на странной скорости, но не горел и не взорвался – он рухнул и утонул. Это похоже на ошибку пилотирования, поскольку такие прецеденты уже были – нельзя на высоте более 12 тыс. метров убавлять скорость, от этого судно может войти в штопор. По другим версиям, «старичок»-самолет уже отслужил свое, и в 2018 году его бы списали, а капремонт в 2014 году ему мало чем помог.

Сейчас трудно сказать, как провели свои последние мгновения пассажиры Ту-154, но тела некоторых свидетельствуют: одни верили, что спасжилеты их спасут, другие надеть их не успели. Потому 11 тел можно опознать, а остальных извлекают фрагментами, берут анализы ДНК и идентифицируют по внешним признакам. Министерство обороны, правда, опровергает спасательные жилеты на всех жертвах катастрофы. Так же водолазы будут вскрывать лайнер, поскольку погибшие могут быть в салоне самолета. Не отрицаются и варианты подъема корпуса на поверхность.