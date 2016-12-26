Крушение Ту-154: теракт не может быть основной версией крушения самолета

Теракт не может быть основной версией крушения самолета Ту-154, — информирует «Российская газета». Это не соответствует действительности, по словам спецслужб. Ведь аэропорт Чкаловский в Сочи проверяет и багаж, и ручную кладь, и пассажиров с помощью рамок и металлоискателей. В Сочи, в свою очередь, выходил только штурман, а заходили таможенники. Потому занести взрывчатое вещество было некому.

Родственники погибших уже прибыли в Сочи за разъяснениями, а Минтранс назвал суммы, которые получат родственники в качестве компенсации. Канал «Звезда», потеряв в крушении самолета троих своих журналистов, очень хочет разобраться в причинах. Но они прозаичны: ошибка при пилотировании или техническая непригодность воздушного судна к полета, изношенность систем. Этими моментами занимается СК РФ, но ему будет непросто – «черный ящик» самолета и самописцы пока не найдены. Этот рейс, как любой другой, уже обрастает так называемыми «выжившими» — теми, кто должен был погибнуть в катастрофе, но не полетел по ряду причин. Среди них певец и депутат Иосиф Кобзон.

Народный артист СССР заявил, что его приглашали в Сирию с ансамблем песни имени Александрова, но в последнюю минуту не сложилось. Лечение оказалось важнее на тот момент для Иосифа Давыдовича, на руках была медицинская виза, потому он отказал в просьбе Валерию Халилову. Но в память о дирижере ансамбля Кобзон еще выступит для российских военнослужащих в Сирии.