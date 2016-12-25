Крушение Ту-154 в Сочи: поиск тел продолжат в понедельник утром

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Сегодня утром произошла ужасная катастрофа в результате которой погибли 92 человека. Самолет Ту-154 потерпел крушение у сочинского побережья. Спасатели уже через пару часов приступили к поискам тел жертв. Об этом сообщает издание «РИА Новости». Поиски продолжались весь день и будут продолжены в понедельник утром.

«Работы направленные на поиск обломков лайнера, а также тел погибших будут продолжены утром в понедельник», — заявил Максим Соколов, который занимает должность министра транспорта России.

Напомним, на борту самолета находилось 92 человека, все они погибли. Ту-154 следовал в Сирию, в нем летели военные, журналисты, правозащитник Доктор Лиза, федеральные государственные служащие и ансамбль им.Александрова, который должен был дать в сирийском городе концерт по случаю приближающихся новогодних праздников. Необходимо отметить, ранее Зураб Кекелидзе, который является директором Центра им.Сербского заявил, что для опознания останков погибших нужно прибегнуть к генетической экспертизе.

«Скорее всего, будет большое количество останков, а это уже генетическая экспертиза. В такой ситуации родственники не смогут выполнить опознание», — говорит Кекелидзе.

Сообщается, что уже названа причина крушения. По предварительным данным техническая неисправность или ошибка пилотов, могли привести к катастрофе.

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