Крушение в Сочи Ту-154: пока называть причины катастрофы преждевременно

Ужасная катастрофа произошла сегодня утром в Сочи. Самолет Ту-154, который следовал в Сирию, потерпел крушение, на его борту находилось 92 человека, все они погибли. Сейчас продолжается поиск тел жертв. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Что касается причин крушения, их пока выдвигают лишь две. Эксперты считают, что возможно произошла техническая неисправность или ошибка пилотирования. Необходимо уточнить, что возможность теракта сразу исключили. Но Максим Соколов, который является министром транспорта России, заявил, что пока говорить о причинах катастрофы преждевременно.

«Сейчас продолжается сбор всех материалов. К ним относятся данные аэропорта, локаторов, наземного локатора. В понедельник планируется прибытие специальных гидроакустических локаторов, предназначенные для исследования дна Черного моря. Пока слишком рано говорить о причинах данного происшествия», — говорит Соколов.

Президент РФ высказал свои соболезнования родственникам и близким погибших в крушении.

«Причины крушения будут тщательно расследованы, также будет сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших. Правительство создало комиссию, ее возглавил министр транспорта», — говорит Владимир Путин.

«Сейчас проводится допрос должностных лиц, занимающихся руководством полета, технического персонала, которые готовили лайнер к вылету и выполняли дозаправку», — рассказала Светлана Петренко, занимающая должность представителя СКР.