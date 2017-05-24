Пропавшая Ксения Гусева, известная своими ЛГБТ-взглядами, была найдена мертвой в Санкт-Петербурге. О том, что нашлось тело девушки, сообщил ее брат на своей странице в ВКонтакте. Он исключил криминальную версию смерти Ксении и сообщил, что во всем виноват несчастный случай.

Пропавшая неделю назад Ксения Гусева, активная активистка нетрадиционных сексуальных взглядов, была найдена мертвой вчера, 23 мая. До этого момента 28-летнюю девушку искали волонтеры , родственники и полиция. Посты с информацией об Ксении были размещены во многих социальных сетях. Поступали сообщения, что ее видели, то в Ленинградской области, то на станции “Горьковская” в Санкт-Петербурге. Многие сходились на том, что видели ее в последний раз недалеко от семейной дачи Гусевых. Пропала Ксения 16 мая, она вышла из квартиры и больше не вернулась, ее телефон и документы остались дома.

О том, что поиски можно прекратить сообщил родной брат погибшей, Владимир Гусев на своей странице ВК. Он написал, что его сестра найдена мертвой, и что это был несчастный случай. Далее Владимир поблагодарил всех, кто принимал участие в поисках, попросил не задавать ему лишних вопросов и почтить память Ксении минутой молчания.

Напомним, что К. Гусева была одной из активных участниц “Радужного флешмоба”, прошедшего семнадцатого мая на Марсовом поле. Она выступала против того, чтобы считать гомосексуализм психическим недугом.