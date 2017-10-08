Недавний пожар в городе Кстове унес жизнь четырех работников “Лукойла”. Правительство Нижегородской области приняло решение выделение материальной помощи семьям погибших во время пожара.

Пятого октября в городе Кстове Нижегородской области произошло страшное возгорание завода “Лукойла”. В результате чего погибло четверо человек. Теперь стало известно о том, что власти Нижегородской области выплатят по 100 000 рублей семьям погибших работников Лукойл. Кроме того администрация города Кстово возьмет на себя обязательства по похоронам погибших. Об этом журналистам заявил Глеб Никитин, занимающий должность губернатора Нижегородской области. Кроме того губернатор в своем официальном сообщении выразил соболезнования членам семей погибших из-за пожара. Также губернатор добавил, что расследование этого инцидента уже началась, а деньги для выплаты компенсаций будут взяты из бюджета Нижегородской области.

Напомним, что по факту гибели людей было возбуждённо уголовное дело. Следственная бригада не смогла быстро совершить свою работу, так как на месте происшествия в течение длительного промежутка времени работали сотрудника МЧС, которые до недавнего времени занимались ликвидацией пожара. Теперь следственный комитет разыскивает подрядчиков, которые занимались ремонтом больших резервуаров с бензином, ставших причиной возгорания. В результате пожара пострадало примерно девять сотен квадратных метров. Пока трудно сказать, какой ущерб был нанесен экологии региона. В этом вопросе будут разбираться совершенно другие специалисты.