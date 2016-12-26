Кто был на борту самолета Ту-154 в Сочи: Минобороны вывесили списки погибших

Минобороны вывесили списки погибших в катастрофе Ту-154, а сочинцы хотя знать, чем они лично могут помочь родным и близким погибших. Мэр Сочи заявил, что в городе живет очень гостеприимный и отзывчивый народ: набережная украшена цветами, родных встречают волонтеры. Анатолий Пахомов готов всех встретить и разместить, а погибло на борту Ту-154 92 человека. Самолет, залетевший в Адлер на дозаправку, рухнул в море не далеко от Сочи.

Тела ищут на берегу, на глубине и даже там, куда их теоретически могло отнести. У водолазов много работы, они не справляются, им в помощь все высылают новые и новые подряды. «Лайф» и другие источники сообщают, что город уже готов к любому количеству родственников пострадавших. Им придется очень нелегко – не всем будет кого предать земле, поскольку тела находят медленно, а обломки самолета находятся на дне. Но 300 человек на земле и на море будут работать до последнего погибшего, родные будут жить в Сочи столько, сколько нужно.

Канал РБК сообщает: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев развернул полевой штаб, а в аэропортах работают психологические службы и медслужбы на случай, если кому-то из родственников жертв катастрофы станет плохо. На место происшествия будет в скором времени доставлен глубоководный аппарат «Фалькон».