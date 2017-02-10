Кто убил Гиви: Киев не признает за собой диверсионных действий

У покойного командира батальона «Сомали» Михаила Толстых-«Гиви» хватало как внешних, так и внутренних врагов. Потому Киев не признает за собой никаких диверсий, как в случае с «Моторолой» Арсеном Павловым. Украина советует ДЛНР поискать убийц среди соратников ополченца, а заодно увидеть в диверсии против Гиви «руку Кремля».

ДНР не признает устранение Толстых «внутренними разборками», убийц комбата ищут, открыто уголовное дело по статье «террористическая деятельность». О группе украинских диверсантов ДНР знает, по словам силовиков непризнанной республики, их уже давно разрабатывают, а до их высокопоставленных заказчиков не добраться. Группа, по мнению очевидца устранения Арсена Павлова, – не обязательно целый батальон, двое – уже группа, поскольку больше чем один. Гиви убили из огнемета «Шмель» 8 февраля, а его кабинет выгорел дотла. СМИ ожидают пресс-конференции Александра Захарченко, который может пролить свет на гибель своего боевого товарища, а может оставить все в тайне.

Как выяснилось недавно, не все соратники любили и уважали Михаила Толстых, и не все будут скорбеть сегодня, 11 февраля, на его похоронах. Игорь Мальцев-«Француз» невзлюбил Гиви за его якобы трусость и предательство. В последний раз Толстых не было на передовой, он прикрывался ранением. По словам Француза и еще троих людей, под Авдеевкой Гиви стало страшно, он сам в себя выстрелил и отправился в санитарную часть. Перед этим комбат спрятал свою семью в Приднестровье. Однако, нет никаких доказательств, что Француз служил под началом Гиви, а из семьи у Толстых – только мама в Иловайске. В таких условиях ясности ждать не приходится: со смертью комбата Моторолы до сих пор не разобрались.