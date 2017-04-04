Кто взорвал метро в Питере: исполнителем терактов на «Сенной» и «Площади Восстания» оказался один человек

Человек, который взорвал вагон поезда метро в Питере, также заложил вторую бомбу на станции «Площадь Восстания». К такому выводу пришли следователи, изучившие данные с камер наблюдения и свидетельства очевидцев.

Как сообщалось ранее, следователи установили личность подозреваемого террориста-смертника. Им оказался гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, который жил в Санкт-Петербурге последние несколько лет и получил ранее российский паспорт.

Джалилов был обнаружен на месте происшествия. Его тело оказалось повреждено больше других – это первый факт в пользу того, что именно в его руках находилась бомба на момент взрыва. Кроме того, эксперты-криминалисты нашли генетические следы Джалилова на обезвреженной бомбе на «Площади Восстания» по итогам генетической экспертизы. Это доказывает, что бомбу на эту станцию тоже установил подозреваемый. Судя по всему, он сперва оставил взрывчатку там, а затем отправился в другое место, рассчитывая, что установленная бомба взорвется примерно через полчаса после ее установки. Пронес взрывчатку он, предположительно, в рюкзаке.

Таким образом, скорее всего, подельников у Джалилова не было. Однако следователям еще предстоит выяснить, как Джалилов увлекся радикальными исламистскими течениями и кто завербовал парня в ряды террористов.

Знакомые киргизского юноши рассказывали, что ранее он совсем не увлекался религией и различными радикальными течениями, отзывались о нем очень хорошо.