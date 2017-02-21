Куда уехал от жены пропавший в Шерегеше сноубордист?

Жена пропавшего в Шерегеше сноубордиста Романа Самборского до сих пор не знает, где находится ее супруг, но уверена в том, что он живой. По последним данным, в Новосибирск по просьбе самого Самборского его завезла супружеская пара на машине, а потом его следы теряются. Валерия Самборская не хочет верить, что муж просто бежит от семейных обязательств, потому и подстроил свое исчезновение на горнолыжном курорте.

На своей страничке Валерия обращается к подписчикам и волонтерам с рядом просьб. Во-первых, она просит не выпытывать ее местонахождение Романа – она сама не знает, есть он на данный момент в Волгоградской области или нет. И во-вторых, Лера просит не вставлять ее мошенницей: она даже не знает, какую сумму ей перевели на счет, но вернет все до копейки. Больше не надо выдавать на сапоги отряду «Лиза Арлет», покупать им фонарики, бензин, еду – помощь добровольцев ей не нужна. В Кузбассе искать Романа нет смысла, уйти – его добровольное решение. Собирать деньги больше нет смысла. потому любые просьбы якобы от имени Валерии – мошенничество. Девушка сама разрешила продавать на администрацию таких «групп поддержки» в полицию, поскольку она не знает этих людей.

Понять поступок молодого мужчины, успешного сноубордиста, у которого недавно родился сын, очень трудно. Но жена просит не давать оценочных суждений, не судить и не перемывать ей косточки. Она с Романом семь лет живет, и не посторонним «троллям» ее судить. Как бы то ни было, а поступки молодого мужчины, отца семейства, логике не поддаются. Зачем нужно было уходить со склона голы Зелёная, не предупредив шурина, а потом автостопом путешествовать по России? Какие «личные обстоятельства» заставили Романа так поступить – он сам расскажет дома, если вернется. Информация о том, что Роман Самборский болен раком и хочет, чтоб семья от него отвыкла, подлежит проверке.