Кукольный мастер Ирина Медянцева стала жертвой теракта в питерском метро

Ирина Медянцева, известный в России кукольный мастер, погибла при взрыве в питерском метро. Женщина оказалась в роковом вагоне. Во время взрыва она, не думая о собственной безопасности, прикрыла собой свою дочь.

Медянцева была довольно известной в узких кругах женщиной. Ее специализация – работа с куклами. Мастер даже давала своим работам имена. Она имела собственный почерк в работе, а ее знали далеко за пределами Санкт-Петербурга.

Мастер Ирина Медянцева с дочерью зашли в поезд метро как раз на «Сенной Площади», фактически сразу же произошел взрыв – террорист-смертник привел в действие свою взрывчатку. Как выяснилось позже, Ирина погибла на месте, а ее дочь была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Первый день она провела в реанимационном отделении, однако сейчас ее перевели на стационар. Ее жизни уже ничего не угрожает.

Смерть Медянцевой прокомментировали ее родственники – муж и племянница. Племянница Ирины рассказала об обстоятельствах, при которых произошла трагедия. Она подтвердила, что дочь Ирины выжила во многом именно благодаря тому, что основной удар взрывной волны приняла на себя ее мама.

Муж Александр уже опознал погибшую жену. Он подтвердил, что врачи смогли спасти его дочь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, 3 апреля в питерском метрополитене произошел теракт – преступник пронес в подземку две бомбы. Однако одна из них не взорвалась, а в результате взрыва второй погибли не менее 14 человек.