Сотрудниками правоохранительных органов задержан студент Военно-космической академии в Санкт-Петербурге. Причина взятия под стражу – подозрение в террористической деятельности. Более детальные подробности не оглашаются.

На 2 месяца, до июня, взят под стражу студент Военно-космической академии в Санкт-Петербурге. Причина ареста – его обвиняют в пособничестве террористической деятельности, которая угрожает жизни людей. Более детальные подробности дела не оглашаются. Представители же самого высшего учебного заведения на запрос СМИ заявили, что они не в курсе происходящего и не могут прокомментировать ситуацию.

Ранее, 6 апреля, были задержаны 6 человек по подозрению в помощи террористу, который устроил взрыв в метро в Санкт-Петербурге.