Курский вокзал в Москве был эвакуирован из-за огнетушителя на путях

Курский вокзал в Москве эвакуировали из-за сообщения о минировании здания. Причиной эвакуации стал обнаруженный на путях огнетушитель. В ходе проверки всей территории вокзала эксперты не обнаружили взрывных устройств.

Утром пятого апреля появилась информация, что Курский вокзал в Москве заминирован. Полиции пришлось экстренно эвакуировать здание вокзала – сотрудники РЖД и пассажиры были экстренно выведены наружу. Также эвакуировали и поезда, которые курсировали к вокзалу. Машинисты останавливали поезда за несколько станций до конечной.

Позже появилась информация, что поводом для тревоги стал найденный на железнодорожных путях подозрительный предмет. Как оказалось, этим предметом был огнетушитель. Ранее, третьего апреля, взрывчатку, замаскированную под огнетушитель, обнаружили в метро Санкт-Петербурга, где в тот же день произошел теракт.

В ходе проверки всей территории вокзала и прилегающих железнодорожных путей никаких взрывных устройств обнаружено не было. Таким образом, тревога оказалась ложной.

Что сейчас происходит на столичном Курском вокзале, не известно. По одним данным, людей начали пропускать в здание вокзала вновь. По другим данным, поисковая операция на территории продолжается.

Напомним, сегодня также поступило анонимное сообщение о заложенной бомбе на станции «Пионерской» в северной столице России. Из-за сообщения вход и выход пришлось временно закрыть. В ходе проверки эксперты не обнаружили предметов, представляющих опасность пассажирам. Это уже как минимум третий подобный звонок о заложенных бомбах с момента теракта на «Сенной».