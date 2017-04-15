Курский вокзал в Москве эвакуировали из-за подозрительных сумок

Курский вокзал в Москве снова эвакуирован из-за угрозы теракта. В транспортном управлении столичного МВД рассказали, что на территории вокзала были найдены два подозрительные предмета. В ходе проверки, по последним данным, опасности выявлено не было.

Как сообщает агентство REGNUM, полиция приняла решение эвакуировать столичный Курский вокзал днем пятнадцатого апреля. На территории вокзала были замечены две бесхозные сумки с неизвестным содержимым внутри.

Всех пассажиров и сотрудников вокзала эвакуировали в безопасные места. В общей сложности здание вокзала покинули порядка трехсот человек. На территории работали полицейские и сотрудники специальных служб. В ходе проверки опасности выявлено не было. Однако детальной информации на этот счет от официальных источников пока не поступало. В настоящий момент полиция пытается выяснить, кому принадлежали найденные сумки.

Курский вокзал в столице эвакуируют уже не первый раз за последнее время. Волна тревожных сообщений начала поступать в полицию после теракта третьего апреля в Санкт-Петербурге, когда смертник взорвал вагон поезда метрополитена. После этой атаки анонимные звонки о готовящихся терактах несколько раз поступали в московскую и питерскую полицию. В частности, в Москве несколько раз приходилось эвакуировать крупные торговые центры и вокзалы.

Подозрительные предметы ранее уже были обнаружены на территории Курского и Киевского вокзалов, однако каждый раз тревога оказывалась ложной.