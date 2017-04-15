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Курский вокзал в Москве снова эвакуирован из-за угрозы теракта. В транспортном управлении столичного МВД рассказали, что на территории вокзала были найдены два подозрительные предмета. В ходе проверки, по последним данным, опасности выявлено не было.

Курский вокзал в Москве эвакуировали из-за подозрительных сумок
Фото: zdbilety.ru

Как сообщает агентство REGNUM, полиция приняла решение эвакуировать столичный Курский вокзал днем пятнадцатого апреля. На территории вокзала были замечены две бесхозные сумки с неизвестным содержимым внутри.

Всех пассажиров и сотрудников вокзала эвакуировали в безопасные места. В общей сложности здание вокзала покинули порядка трехсот человек. На территории работали полицейские и сотрудники специальных служб. В ходе проверки опасности выявлено не было. Однако детальной информации на этот счет от официальных источников пока не поступало. В настоящий момент полиция пытается выяснить, кому принадлежали найденные сумки.

Курский вокзал в столице эвакуируют уже не первый раз за последнее время. Волна тревожных сообщений начала поступать в полицию после теракта третьего апреля в Санкт-Петербурге, когда смертник взорвал вагон поезда метрополитена. После этой атаки анонимные звонки о готовящихся терактах несколько раз поступали в московскую и питерскую полицию. В частности, в Москве несколько раз приходилось эвакуировать крупные торговые центры и вокзалы.

Подозрительные предметы ранее уже были обнаружены на территории Курского и Киевского вокзалов, однако каждый раз тревога оказывалась ложной.

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