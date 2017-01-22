Лавина в Италии: итальянские власти готовят иск против Charlie Hebdo за карикатуру о погибших постояльцах отеля

Карикатура журнала Charlie Hebdo на схождение лавины в Италии вызвала недоумения у итальянских властей и граждан. В Италии заявили, что против издания будет подан иск в суд. В редакции французского журнала на такое заявление пока не отреагировали.

Лавина сошла в центральном регионе Италии восемнадцатого января. В провинции Пескара, в городе Фариндола, размещался отель с постояльцами. В этом же регионе произошло сильное землетрясение. Предположительно, именно землетрясение и вызвало разрушающую лавину.

Сошедший снег буквально завалил местный отель, когда внутри здания располагались десятки постояльцев и несколько человек из числа персонала. Большинство из них погибли, а на данный момент продолжается операция на месте происшествия.

Мэр города Фариндола Иларио Лаккетта уже заявил, что в скором времени на «Шарли Эбдо» будет подан судебный иск. Аналогичное решение итальянские власти приняли и по поводу летнего инцидента, когда в «Шарли» опубликовали карикатуру на последствия крупного землетрясения. Тогда жертвами землетрясения в Италии стали сотни человек.

Charlie Hebdo – французский сатирический журнал, который высмеивает все самые известные происшествия в Европе и мире. В частности, в «Шарли» публиковали карикатуры на катастрофу российского самолета над Синайским полуостровом, атаку террористов в Париже и Брюсселе и многие другие происшествия.