Лавина в Италии, последние новости: СМИ сообщают о 30 жертвах трагедии

Количество жертв схождения лавины в Италии может исчисляться десятками. Об этом передают отечественные СМИ ссылаясь на итальянские источники. В отеле, который накрыло лавиной в итальянском районе Абруццо, находились около тридцати постояльцев.

В настоящее время операция на месте трагедии продолжается. Спасатели передают, что отель завалило снегом практически полностью. От напора стены отеля были разрушены. Уже сейчас итальянские спасатели сообщают, что большинство постояльцев погибли. По состоянию на вечер 19 января, сообщалось о том, что тела четырех жертв уже обнаружили.

Сегодня «Корреспондент» с ссылкой на источник Rai News передает, что в результате трагедии погибли тридцать человек. В настоящее время спасатели проводят операцию внутри заваленного снегом здания отеля.

Точно известно только о двух выживших. Два человека на момент схождения лавины находились вне здания отеля. Именно они и подали сигнал бедствия спасателям провинции Пескара. Те выехали на место происшествия сразу же после полученного сигнала.

По предварительной версии, схождение лавины было спровоцировано землетрясением, которое произошло в этом регионе незадолго до трагедии. На протяжении последних шести месяцев в Италии произошло несколько серьезных землетрясений. В частности, в августе произошло землетрясение, жертвами которого стали около трехсот человек.