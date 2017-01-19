Лавина в Италии: у постояльцев гостиницы не было шансов выжить

Вчера в горном итальянском массиве произошла серия подземных толчков, в результате чего лавиной был накрыт отель. На сегодняшнюю минуту на месте продолжают работать спасательные службы. Об этом передает одно из российских изданий.

Сообщается, что в горной гостинице должны находиться около 30 человек, в том числе и дети. В результате спасательной операции было обнаружено тело одного из постояльцев заведения. Стоит отметить, что за 3 часа в этой местности наблюдалось четыре землетрясения. Специалисты оценили их в 5 баллов. Хизир Чочаев, который является начальником Северно-Кавказской военизированной службы Росгидромета, заявил, что в Италии не проводится разгрузка лавиноопасного очага, как в РФ. Это осуществляется с помощью подрыва взрывного устройства, то есть, специалисты не дают накапливаться снегу.

«В европейских странах подают специальный бюллетень, в котором указана лавиноопасность и расчет участка, куда она дойдет. Предугадать землетрясение невозможно, но учесть возможность дохода лавины до отеля нужно было», — говорит Чочаев.

Эксперты утверждают, что у людей, которые находятся в гостинице, не было шансов выжить, так как лавина имела катастрофический объем.

«Любое строение не сможет выдержать сильный удар снежной волны, которая сметает все на своем пути», — рассказали спасатели.