Ледоход в Барнауле-2017: подтопленными уже оказались около 50 домов и 170 усадебных хозяйств в Рубцовске

Ледоход в Барнауле 2017 года стартовал 10 апреля. Местные экстренные службы приведены в состояние полной готовности. Первые тревожные сигналы начали поступать во второй половине дня понедельника – на Оби начался двигаться лед.

Как сообщает ИА REGNUM, ледоход спровоцирует массовое поднятие уровня воды практически во всех водоемах Барнаула и региона. Синоптики прогнозируют потепление, а это значит, что лед вскоре начнет превращаться в воду, и ее уровень будет резко подниматься.

Пик роста уровня воды прогнозируется специалистами на период 11-14 апреля. Но уже к текущему моменту проблема подтопления жилых районов края является достаточно острой. Спасатели продолжают сражаться со стихией в Рубцовске, где подтопленными оказались около пятидесяти частных домов и еще примерно 170 усадебных хозяйств.

Спасатели пытаются отвести огромные потоки воды искусственными путями. В настоящее время в районе подтопления работают одновременно одиннадцать спасательных бригад. По данным спасателей, к текущему часу им удалось откачать или вывести примерно двадцать тысяч кубометров воды.

Между тем, параллельным курсом продолжаются активные работы по обустройству водоотводного канала в населенном пункте Западном, который также располагается в потенциально опасном регионе.

Ранее синоптики уже сообщали, что в 2017 году в регионе будет наблюдаться один из серьезнейших паводков за последние полстолетия. Аналогичная ситуация возникла в Алтайском крае в 2014 году.