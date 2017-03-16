Ленинградская АЭС: под стеной обрушившегося склада обнаружили тело рабочего

Вчера 15 марта на Ленинградской АЭС обрушилась стена склада, похоронив под собой одного из работников станции. Несмотря на то, что сама конструкция находится далеко от энергоблоков, предприятию пришлось признать смерть на производстве, а так же тяжелую травму у второго работника. Раненого увезли в медсанчасть Соснового Бора с серьезной травмой ноги.

В интересах директора АЭС Владимира Передуги сотрудничать с СК РФ, оказывая всяческую помощь. Семье погибшего ему придется выплатить компенсацию. Десять лет не происходило ничего подобного: лишь в 2005-ом году произошел врыв энергоблока и выброс раскаленного металла, трое рабочих не погибли, но получили серьезные ожоги тела. На втором энергоблоке станции руководство решило сделать небольшой кратковременный ремонт, и потому с 11 по 12 марта остановило его. Но никто не ожидал, что беда придет не со стороны турбогенераторов, а от обрушения складской стены. Плановый ремонт даже не связывали с какой-то опасной ситуацией, все происходило в штатном режиме. Все энергоблоки АЭС производят 4100 МВт.

К сожалению, от несчастного случая на производстве не застрахованы ни станции по производству электроэнергии, ни обыкновенные стройки. В Гатчине, другом городе в Ленобласти 45-илетний мужчина погиб, ремонтируя бетоносмеситель. Слесаря позвали исправить поворотный механизм, но поломка привела к травмам, несовместимым с жизнью. Следствие устроило проверку, а производство должно деньги семье по потере кормильца.