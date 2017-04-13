Леонид Маркелов задержан по подозрению в получении взятки в размере 250 млн. руб.

По подозрению во взяточничестве полиция задержала Леонида Маркелова. Как сообщил адвокат бывшего чиновника, Маркелову приписывают получение взятки в размере 250 миллионов рублей. Правоохранители провели обыски дома у экс-главы Республики Марий Эл и его родственников.

Как передает РБК, в настоящий момент обыски по делу Маркелова проходят как минимум в трех квартирах. Адвокат бывшего чиновника Игорь Трунов эту информацию подтвердил, уточнив, что обыски проводятся в квартирах его дочки и жены, а также в жилье самого Маркелова – в Москве и Марий Эл.

Собственно говоря, подозревают экс-чиновника в попытке получить взятку в размере 250 миллионов рублей. Вместе с Леонидом Маркеловым по делу проходят еще два человека. В настоящий момент они также задержаны. В ближайшее время Маркелов будет этапирован в столицу, после чего суд выдаст санкцию на арест бывшего главы Республики Марий Эл.

Адвокат также рассказал, что делом занимается высокопоставленный следователь из Москвы. Данную информацию косвенно подтвердили в региональном отделении СК Марий Эл, сообщив, что местные следователи не имеют отношения к делу Маркелова и не располагают данными о его задержании и его преступлениях.

Ранее стало известно, что Маркелова подозревают во взяточничестве, однако сумма возможной взятки не называлась. Шестого апреля президент своим указом отстранил чиновника от исполнения обязанностей и назначил ему замену.