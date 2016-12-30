«Лидокаин» убил мать на глазах ее дочери: что на самом деле вкололи покойной

«Лидокаин» убил мать на глазах ее дочери, и сейчас СКР выясняет, что же на самом деле вкололи покойной врачи. Стало известно, что 36-летняя Юлия вызвала «скорую» из-за непрекращающийся боли в спине, однако «Лидокаин», поставленный врачами, сделал ей не лучше, а хуже. Компания «Веромед» заявила врачам и следователям, что все сделала по инструкции, а пациентку сгубила аллергия на «Лидокаин».

Известно, что у инженера из «Росатома» Юлии К. осталась малолетняя дочь. Страдая таким неприятным и мучительным заболеванием, как остеохондроз, молодая женщина не часто посещала больницы, запуская заболевание до острых болей. А врачи тоже сработали не профессионально, предложив стероидный препарат, даже не спросив об аллергии. В их отношении СК начал доследственную проверку, чтоб понять, возбуждать ли уголовное дело в их отношении. «Дни.ру» следят за дальнейшим развитием событий «дела врачей», другое здание – «Лайф.ру» утверждает, что Юлию К. можно было спасти.

Врач, у которого «Лайф» проконсультировался на счет «Лидокоина», заявил: Юлию можно было спасти от анафилактического шока, как и любого аллергика. По словам Игоря Юркина, любая скорая помощь возит с собой антигистаминные препараты в «укладке», и почему их не было у врачей «Веромеда» — большой вопрос. Следствие должно заняться этим моментом, поскольку больная могла не знать, что ей нельзя «Лидокоин».