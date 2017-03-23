Лондон: в момент теракта террорист давил прохожих и велосипедистов машиной

Теракт в Лондоне по сценарию похож на другие террористические акты, которые этой зимой имели место в странах Европы. Неизвестный машиной на Вестминстерском мосту давил, не разбирая, пешеходов и велосипедистов. Его товарищ у парламента стрелял, не разбирая, по туристам. Насмерть задавлены двое на мосту, 12 человек получили пулевые ранения.

Полиция Великобритании сообщает: перед смертью террорист успел выстрелить в полицейского и ранить его. Боевика ликвидировали, и он не расскажет, от какой банды он работал. Не исключено, что действовал фанатик-одиночка, который по-своему вершил джихад. То, что, что преступник разделяет взгляды исламских сект – очевидный факт. Цель подобного рода терактов – обратить на себя внимание случайными и ничем не обоснованными смертями прохожих с неизвестными взглядами на жизнь. Параллельно с этим возле парламента Великобритании неизвестный беспорядочно стреляли по людям. Членам Палаты общин было велено прекратить заседание, но помещения не покидать, и держаться подальше от окон. На Парламентскую площадь прислали вертолеты, чтоб эвакуация раненых проходила быстрее. Парламентарии принялись постить свои фото в социальные сети, чтобы успокоить родных.

В новостях заявленное количество погибших может меняться: кого-то не довезли, кто-то умер в операционной. Некоторые СМИ сообщают, что умерло еще три человека. По словам источника в Скотланд-Ярде, личность смертника уже установлена, но о нем ничего не сообщается. Последний раз террористы массово убивали в Лондоне 12 лет назад, но тогда были заложены четыре бомбы в метро и автобус. Погибло на порядок больше лондонцев, а 700 человек получили ранения.