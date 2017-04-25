В Саратовской области в городе Энгельс произошло чрезвычайное событие: 15-летнего подростка укусила львица, которая прогуливалась на поводке со своей хозяйкой. Жизни юноши, по заверениям медиков, ничего не угрожает.

Молодого парня укусила львица, принадлежащая молодой девушке, которая прогуливалась с хищным животным по районам города Энгельс. После нападения животного и получения рваных ран, юноша был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана помощь. По словам медиков, жизни мальчика ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о том, что жители Саратовской области жалуются в правоохранительные органы по причине того, что по окрестностям города девушка и мужчина гуляют с львенком на поводке. Сама собственница животного отрицает агрессивное поведение животного, утверждая, что львица всегда ведет себя положительно и не нападает на людей.

По результатам инцидента власть вынуждена взять дело под собственный контроль.