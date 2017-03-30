Максим Главатских, расчленивший и съевший свою знакомую девушку, покончил с собой в мурманской колонии

Максим Главатских, прославившийся несколько лет назад после зверского убийства несовершеннолетней подружки, покончил с собой в мурманской колонии. Главатских свел счеты с жизнью путем повешения. Перед смертью оставил прощальную записку.

«Знаменитый» гот, который в 2009 году совершил ужасное преступление, убив, расчленив и съев свою знакомую девушку, покончил с собой. Его тело было обнаружено на прошлой неделе в мурманской колонии, где Максим отбывал свой продолжительный срок. Официальна версия полиции – самоубийство путем удушения, предположительно, повешения. Перед суицидом Максим оставил прощальную записку.

Содержимое письма следователями не разглашается. Однако известно, что в ней не содержится никакой подозрительной информации, обвинений. В ней он прощается со своими родственниками. На момент своего самоубийства он отсидел почти половину назначенного ему срока.

Максим Главатских получил известность в России после того, как в 2009 году решился на зверское преступление. Вместе со своим подельником он сначала утопил знакомую 16-летнюю девушку в ванной, затем расчленил ее тело и съел. Жуткое преступление «в жанре каннибализма» Максим и его подельник сопроводили кражей личных вещей убитой. Судья приговорил Главатских к 19-ти годам тюрьмы, а его подельника – к 18-ти.

Максим позиционировал себя как член популярной субкультуры готов. Во времена, когда произошло убийство, в России наблюдался пик популярности готских движений. Парень соответствовал своей культуре внешностью, музыкой, образом жизни.