Максим Шавкин, призер Международного кинофестиваля Москвы, трагически ушел из жизни во вторник, двадцать третьего мая. Сообщение о том, что он утонул появилось на фэйсбук-странице журнала “Сеанс”. Молодому режиссеру не было и тридцати лет. На Фэйсбуке объявлен сбор денег на его похороны.

В соц.сети Фэйсбук, на странице журнала “Сеанс”, появилось сообщение о трагической смерти молодого кинорежиссера, победителя международного московского кинофестиваля, Максима Шавкина. Сообщалось, что он утонул в Санкт-Петербурге, но подробностей о том, как именно это произошло, не было. Молодому человеку было всего 29 лет.

Максим Шавкин являлся выпускником Московской школы нового кино и автором фильма “Четырнадцать шагов”, который принес ему победу на кинофестивале. В 2015 году его фильм транслировался в Каннах, в программе «Синефондасьон». Журнал “Сеанс” принес глубокие соболезнования всем родным и друзьям погибшего.

Максим Шавкин родился в Москве, в 1987 году. Учился в авиационном институте, который успешно закончил. Во время учебы он начал снимать короткометражные фильмы, и понял, что это его призвание. Пять лет назад, М. Шавкин удостоился диплома на фестивале молодых режиссеров “Арткино”. Признание ему принес фильм среднего метража под названием “Только сами”.