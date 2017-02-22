Мара Багдасарян может сесть на шесть месяцев за подделку документов

Мара Багдасарян стала фигуранткой уголовного дела. В МВД возбудили дело по подозрению в подделке документов – больничной справки, сославшись на которую девушка пропустила один день своих обязательных работ.

Первые известия о подделке Марой Багдасарян документов появились в СМИ еще несколько дней назад. Тогда сообщалось, что фигурантка резонансной истории о «гонках на Гелендвагене» не явилась на обязательные работы, но затем предоставила справку из больницы. В ходе проверки выяснилось, что справка – липовая.

В МВД дали ход делу. На сегодня уже начато уголовное следствие. Со своей стороны Мара отрицает обвинения. Ее адвокат уверяет, что справка настоящая.

Доказать обратное следователям пока не удалось. Максимальное наказание, которое грозит девушке по данному факту – шесть месяцев ареста. При этом на время следствия девушку не арестовали, поскольку данный состав преступления не предусматривает ареста.

В то же время следствие проводится и в отношении врача, который мог выдать Багдасарян липовую справку. Следователи не нашли сообщения об этой справке в общей базе данных врачей. Это считается серьезным нарушением, за которое врач может получить несколько лет лишения свободы.

Имя ответственного врача пока следователями не разглашается. В то же время, пока неизвестно, установлена ли его личность вообще.