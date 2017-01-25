Мара Багдасарян устроила ДТП с иномаркой, за рулем которой была беременная женщина

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Дмитрий Дзен
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Мара Багдасарян устроила ДТП с иномаркой, за рулем которой была беременная женщина

Мара Багдасарян оказалась замешена в еще одном крупном деле, связанным с автомобилями и быстрой ездой. В 2013 году девушка разбила автомобиль, попав в аварию на светофоре. За рулем машины, которую протаранила девушка, оказалась беременная женщина.

Журналисты издания «Лайф» выяснили, что в 2013 году Мара Багдасарян, тогда еще никому не известная девушка, в Москве устроила серьезное дорожно-транспортное происшествие. Девушка была за рулем автомобиля «Ниссан», а на пассажирском сидении находился ее на тот момент семнадцатилетний друг. Мара разогнала иномарку до солидной скорости, но не заметила красный свет на одном из светофоров.

В итоге, «Ниссан» «гонщицы» на полной скорости врезался в иномарку «Инфинити» таким образом и с такой силой, что та от удара перевернулась. В итоге, машину списали – ремонту она не подлежала. А за рулем иномарки оказалась беременная женщина.

На место ДТП прибыли родственники Багдасарян. Девушку и ее спутника увезли с места аварии на другой машине, а пострадавшую женщину доставили в больницу. Там и выяснилось, что пострадавшая находится в положении.

К большому везению, она не только выжила, но еще и сохранила ребенка. А позже пострадавшая рассказала, что страховая компания выплатила ей часть средств за автомобиль. Теперь женщина намерена добиться компенсации непосредственно от Мары Багдасарян. Размер иска – два миллиона рублей. Он должен покрыть стоимость разбитой «Инфинити».

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