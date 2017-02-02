Марина Москвина, которую обвинили в краже трех бутылок спиртного, объяснила, почему решила вынести алкоголь

Марина Москвина, российская актриса и фотомодель, может сесть на семь лет за кражу трех бутылок спиртного. Накануне была предана огласке резонансная история с участием тридцатилетней актрисы. Теперь выяснились новые подробности инцидента.

Адвокат Марины, Михаил Ошеров, рассказал, что его клиентка и ее подруга, (а праздновали на корпоративе они вместе), якобы сперва получили разрешение от официанта, и только потом взяли три бутылки спиртного и направились к выходу. По словам Москвиной, после этого к ним направилась какая-то девушка. Как выяснилось позже, это была сотрудница банка, устроившего вечеринку.

После ссоры, которую эта девушка закатила Москвиной и ее подружке, актриса согласилась вернуть спиртное. Но девушка на этом не успокоилась и вызвала полицию. В свою очередь, правоохранители доставили Москвину с подружкой в участок и возбудили дело по факту «грабежа». Теперь судьбу актрисы будет решать суд.

В администрации отеля «Корстон», где проходил новогодний корпоратив, рассказали, что официант действительно разрешил девушкам забрать спиртное с собой. Однако с его стороны это было не совсем верным. Дело в том, что он, вероятно, считал, что две девушки имели отношение к заказчику корпоратива, потому дал разрешение. Сам отель обеспечивал вечеринку только отчасти, а спиртное обеспечил сам заказчик, то есть банк.

Тем не менее, такой конфуз может обойтись Москвиной слишком большой ценой.