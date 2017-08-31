Мария Дапирка: ростовчанка искала любовь, а стала жертвой наркомафии

Мария Дапирка – одна из многих наивных россиянок, которые искали любовь и семью с иностранцами, а оказались жертвами международной наркомафии. Наркодилеры ищут верящих в любовь девушек на отдыхе, на работе в экзотических странах, а потом подставляют, подсовывая наркотики. Вьетнам четыре года старался понять, кто такая Мария Дапирка из Ростова – жертва наркокурьера или же сама наркокурьер.

Дело россиянки Марии Дапирки, которая доказывает вьетнамскому правосудию, что она не наркодилер, вернули на доследование в прокуратуру. Суд над девушкой был перенесен на неопределенный срок, так что смертная казнь, которой буддистская страна карает за наркоторговлю, пока откладывается. Ростовчанка даже подумать не могла, что повторит историю австралийской аристократки из фильма «Бангкок Хилтон» — встретит красивого, успешного парня, будет им очарована, влюбится, а он окажется наркокурьером и подставит ее в стране, допускающей смертную казнь. Генконсул России во Вьетнаме старается защитить девушку от местного правосудия.

Дапирку можно смело считать девушкой, которая добилась всего, чего хотела – она нашла себя в Таиланде, работая гидом, подписчицы ее «Инстаграма» завидовали пробивной девушке. Но судьба свела ее с парнем, который выдавал себя за футболиста, будучи наркодилером. Чиб Эзе – вероятно, не единственное имя нигерийца, а Мария – не последняя его жертва. Во Вьетнаме он подкинул «любимой» в чемодан кокаин, вес которого был почти 3 килограмма.

Вьетнам пока не торопится завершить правосудие в отношении Марии. По словам ее брата, Вадима Дапирки, у девушки сдают нервы – Мария то верит, что ее посадят на всю жизнь, то не исключает, что ее казнят. Страна боится казнить невиновную и потому пытается понять, кто перед ней – преступник или обманутая жертва. Единственный способ оправдать Марию – найти Чиба Эзе и доказать, что он подставил ее.