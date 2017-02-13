Мария Козинцева, руководитель комплекса Heliport, стала жертвой крушения вертолета на Алтае

Мария Козинцева, заместитель директора крупного вертолетного комплекса Heliport, могла находиться на борту самолета «Робинсон», потерпевшего крушение вчера, двенадцатого февраля, в Алтайском крае. Об этом сообщили источники в МЧС.

На данный момент поисковая операция на территории крушения продолжается. По предварительным данным, на борту вертолета находились пять человек. Мария Козинцева, которая также могла находиться в числе пассажиров вертолета, являлась одним из руководителей крупного российского вертолетного комплекса «Хелипорт» — крупнейшего подобного рода комплекса во всей Европе.

Спасатели предполагают, что полет «Робинсона» в Алтайском крае не был законным, поскольку вертолет летел над территорией заповедника – Телецкого озера. Полеты над ним в темное время суток запрещены.

По одной из версий, вертолет перевозил одного из сотрудников этого заповедника, который, предположительно, мог заболеть пневмонией.

Сообщение о возможном крушении вертолета поступило в МЧС от местных жителей – очевидцев падения «Робинсона». На данный момент поисковики продолжают операцию на предполагаемой местности крушения. Сегодня появилась информация, что спасатели нашли тело женщины и обломки вертолета.

Причины падения пока не установлены. Приоритетная версия – плохие погодные условия. Даже сегодня поисковая операция в Алтае усложняется плохими погодными условиями. Кроме того, не исключено, что пилот мог допустить ошибку в управлении вертолетом.