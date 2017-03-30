Мария Максакова намерена добиваться заочного решения суда над Вороненковым

Супруга убитого в центре Киева бывшего депутата РФ — Дениса Вороненкова, желает добиться заочного судебного процесса о его мошенничестве. Она намерена требовать этого в том случае, если суд не вынесет решение о его непричастности.

Напомним, что Вороненкова лишили жизни посреди белого дня на центральной площади Киева. В эту среду московский государственный суд посчитал уместным заочный арест бывшего депутата, потому что никаких официальных сведений о его убийстве от Киева не поступило.

Сейчас пока трудно говорить о том, какой приговор вынесет суд. В том случае если он будет обвинительный, то Мария будет добиваться заочного суда. Об этом журналистам заявил её личный адвокат.