Мария Максакова не пользовалась Инстаграмом, а убитого Вороненкова будут хоронить в Киеве

Мария Максакова не вела публичную жизнь в Инстаграме и других социальных сетях. А ее убитого мужа Дениса Вороненкова будут хоронить не в России, а в Киеве. Судьба самой Максаковой пока остается неизвестной.

О том, что Вороненкова похоронят в украинской столице, рассказал его близкий друг и коллега Илья Пономарев, который проходит по делу об его убийстве свидетелем. По его словам, родственники убитого отказались проводить похороны в России. Церемония состоится в Киеве. Дата, время и другие детали похорон пока не оглашаются – этот вопрос будет решаться только после того, как закончится экспертиза с телом убитого.

Жена Вороненков, Мария Максакова, была на четвертом месяце беременности на момент убийства мужа. Ее дальнейшая судьба остается неизвестной. Некоторые медийные личности в России предположили, что Максакова попросит прощения и попытается вернуться в Россию. Однако сама Мария пока никак не комментирует ситуацию.

Известно, что Максакова была зарегистрирована в Инстаграме, однако ее страничка была не активна на протяжении последних двух лет. Также не известно, действительно ли она принадлежала Максаковой, или ее создал сторонний человек.

После убийства мужа, СМИ сообщили, что певица потеряла сознание на месте происшествия. Также стало известно, что Мария не разговаривает со своей матерью Людмилой последние три года.