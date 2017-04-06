Мария Максакова не признана потерпевшей в деле об убийстве Дениса Вороненкова

Марию Максакову не признали потерпевшей по делу об убийстве Дениса Вороненкова. Накануне уголовное производство запустили российские следователи. Третьего марта, за 20 дней до убийства экс-депутата, столичный Басманный суд выдал санкцию на заочный арест Вороненкова.

Оперная певица и бывший депутат Государственной думы Мария Максакова не проходит в качестве потерпевшей в УД по факту покушения на жизнь Дениса Вороненкова в уголовном следствии в России. Накануне, пятого марта, российский Следственный комитет начал производство по факту преступления, — передает ТАСС.

О том, что Максакову в России не считают потерпевшей, рассказал юрист Андрей Гривцов. Кроме того, правозащитник также отметил, что пока не успел досконально изучить все материалы уголовного дела.

Напомним, 23 марта в центре украинской столицы был застрелен Денис Вороненков – супруг оперной певицы Марии Максаковой. За двадцать дней до трагедии в России заочно арестовали экс-депутата по факту мошенничества. Арестовать Вороненкова у российских следователей не было возможности – к тому моменту он с женой уже находился на территории Украины. В декабре 2016 года супруги объявили, что получили украинские паспорта.

Сама Мария Максакова перестала выходить на связь с репортерами в последние несколько дней. Ранее она планировала дать концерт в Киеве, который предварительно был назначен на 31 марта, однако затем объявила о его отмене. Новая дата выступления пока не оглашалась.