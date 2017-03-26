Мать Марии Максаковой никогда не скрывала, что не рада браку своей дочери с Денисом Вороненковым. После его убийства, актриса призналась, что рада такому повороту событий.

Вдова Мария Максакова отказывается общаться со своей матерью. Женщина объясняет это тем, что их отношения сильно испортились еще до ее переезда из России.

«Точно не знаю, что мам сказала, так как на протяжении долгого времени не разговариваю с ней. Сейчас думаю, вообще больше не стану. Не могу точно сказать, при каких обстоятельствах она это произнесла», — говорит оперная певица.

Необходимо уточнить, что сразу после смертельного нападения на бывшего российского политика Дениса Вороненкова его теща высказала свое мнение по поводу инцидента: «Слава Боже! Что можно было еще с ним сделать? Он был очень подлым человеком, еще и военным, за измену его бы давно поставили к стене».

В интервью Максакова младшая предпочитает не упоминать о матери, сейчас ей приятнее говорить об отношениях с супругом.

«Когда у нас только начинали завязываться отношения, меня пригласили выступить на рижском новогоднем вечере. В этот день он написал: моя кредитка, приобрети мне билет Париж-Москва. Вот таким образом мы встречали первый новый год», — рассказала вдова убитого в столице Украины Вороненкова.

Женщина призналась, что на сегодняшний день испытывает сложности, так как ей тяжело смотреть на маленького ребенка: « В моих мечтах всегда была картинка, как Денис воспитывает его. Чтобы малыш был похож на папу. Как осуществить это, пока не понимаю».