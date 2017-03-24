Мария Максакова оказалась на месте убийства мужа слишком быстро, а за несколько дней до этого побывала в Москве

Мария Максакова незадолго до убийства своего мужа Дениса Вороненкова побывала в России. Оперную певицу и бывшего депутата Думы видели в ресторане, который располагается рядом с ее личной квартирой в Москве.

О том, что бывший парламентарий Максакова действительно приезжала в Москву, рассказала журналистам официантка из того самого ресторана. Девушка сообщила, что несколько дней назад действительно видела Марию в заведении. При этом официантка уверена, что это была именно Мария Максакова, ведь ранее она была постоянным клиентом в ресторане. Само заведение располагается совсем рядом с ее квартирой – вход в ресторан располагается по соседству с входом в подъезд дома, где жила Мария.

Между тем, журналисты уже задумались над тем, почему певица так быстро оказалась на месте убийства мужа. Суть заключается в том, что при криминальных преступлениях, в частности, убийствах, родственников и близких не подпускают к месту происшествия даже на несколько метров.

В данном же случае Максакова не просто побывала на месте стрельбы, она получила доступ к телу супруга. К тому же, в этот момент ее окружали десятки журналистов с камерами. Есть версия, что это было подстроено украинскими спецслужбами, дабы создать «эффект» — показательный драматический «спектакль», ориентированный на широкие массы.

Напомним, что Мария Максакова потеряла сознание, оказавшись на месте преступления, а ее мать, Людмила Максакова, обрадовалась смерти экс-депутата.