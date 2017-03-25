Мария Максакова, которая является бывшим российским депутатом, сообщила, что не планирует строить версии о тех, кто мог стать заказчиком убийства ее супруга Дениса Вороненкова.

«Не хочу строить никакие версии. Даже думать не буду о том, кто стал заказчиком, выполнил. Это не позволит мне вернуть его. Полиция будет расследовать дело, это их работа. А я лишь буду думать, что у меня есть 11-месячный ребенок, который теперь только мой. Ради чувств к мужу не планирую ничего предпринимать, возможно, это неверно, но у нас его уже отобрали. Чтобы не сделала, вернуть Дениса не получится», — говорит вдова. Также женщина отметила, что у нее имеется хорошая охрана, которая могла бы защитить Вороненкова, если бы на тот момент была с ним.

Напомним, позавчера в центре Киева произошло нападение на бывшего российского депутата Дениса Вороненкова, который от полученных огнестрельных травм скончался до приезда скорой помощи. Стоит уточнить, что в РФ считают убитого предателем Родины, так как он сбежал из страны и получил украинское гражданство. Причиной побега Вороненкова является заведенное на него уголовное дело по причине крупного мошенничества, таким образом, он скрылся от следователей РФ. По словам экс-депутата, его преследовали спецслужбы, из-за его якобы активной антикоррупционной деятельности. Супругу политика выгнали из партии «Единая Россия», узнав о ее двойном гражданстве – российском и немецком.