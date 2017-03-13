Мария Сазонова: пропавшую российскую модель обнаружили в эскорт-агентстве в Иордании

Пропавшую 10 марта этого года в государстве Бахрейн Марию Сазонову нашли в Иордании, занимающуюся эскорт-услугами. Матери девушка сказала, что уедет работать барменом и зарабатывать на дорогой айфон, но пообещала регулярно выходить на связь по телефону. Она и звонила до 4 марта, а потом перестала звонить и выходить в Сеть.

Заявление об исчезновении дочери мать подала 8 марта, пять дней девушку искали через Интерпол, пришлось даже связываться с коллегами в Бахрейне. Иордания, в свою очередь жестоко наказывает женщин, торгующих собой, потому Марию арестовали и скоро отправят в Россию. В Бахрейне тоже все было не так уж и гладко: там Сазонова подрабатывала в стриптиз-клубе администратором. Директор модельного агентства, где до поездки на заработки работала Маша, заявила, что не собирается ее за это исключать и ждет обратно.

Хуже всего приходится сейчас матери Маши Ирине – получается, она вырастила «девочку по вызову». Об этом изначально речи не велось: Маша сказала, что она хочет путешествовать и привезти домой немного денег, зарабатывая барменом. Освоила эту профессию, помимо работы фотомодели, Мария в 17 лет. Уроженка Екатеринбурга, по словам мамы, поступила на социолога в УрФУ, но помогала матери «крутиться», видя, как ей непросто одной. Но в голове у Сазоновой была всякая ерунда вроде дорогих нарядов и букетов, бутиков, автомобилей, вечеринок. Таких часто заманивают в арабские страны и под видом легальной работы и заставляют заниматься эскортом.