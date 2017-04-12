Марию Максакову могут допросить в Киеве по просьбе московских следователей

Марию Максакову могут допросить украинские следователи после обращения российских коллег. Как передают РИА Новости, российский СК направил в Киев запрос с просьбой помочь в расследовании дела Вороненкова, в том числе и с допросом его супруги Марии Максаковой.

Адвокат Максаковой и покойного Вороненкова Андрей Гривцов рассказал, что не осведомлен в содержании соответствующего запроса из Москвы, но добавил, что знал о готовящемся обращении. Детали возможного сотрудничества остаются неизвестными. Ранее стало известно, что российский Следком начал уголовное производство по факту убийства Вороненкова. В то же время продолжалось расследование преступлений экс-депутата по факту его мошенничества.

По словам правозащитника Гривцова, его подопечная Мария Максакова пока не решила, как будет действовать в сложившейся ситуации и продолжит ли сотрудничать со следователями по делам Вороненкова.

Согласно действующему законодательству, она имеет право направить прошение о прекращении следствия по делу. Либо же Максакова может продолжать сотрудничать со следствием (в качестве свидетеля) для дальнейшего направления дела в суд. Естественно, речь идет об уголовном производстве по факту убийства Вороненкова.

Напомним, Мария Максакова прервала почти двухнедельное молчание в день рождения покойного супруга, побывав на его могиле и сделав несколько заявлений для прессы. В частности, певица рассказала, что «чувствует присутствие супруга».