Масштабный пожар в Бубновке был организован местным жителем

На днях в Бубновке, расположенной в Иркутской области, произошел масштабный пожар. В результате инцидента сгорело 59 домов. Возгорание произошло по вине одного из местных жителей, который сжигал мусор на своем участке.

В ГУ МЧС Иркутской области рассказали, что виновником масштабного пожара, который произошел в деревне Бубновка, стал местный житель. Это стало известно благодаря свидетельствам от жителей деревни. В результате инцидента сгорели все жилые дома, здание учебного заведения, детского садика, администрации населенного пункта.

Необходимо отметить, что изначально следователями предполагалось, что возгорание произошло из-за огня, перекинувшегося на деревню из лесного пожара. Но местные жители указывают на своего односельчанина, который решил сжечь мусор у себя во дворе, но огонь неожиданно начал распространяться. Сначала от костра загорелась сухая трава в огороде, после огонь молниеносно перекинулся на постройки и начал распространяться по Бубновке.

На эту минуту правоохранительными органами продолжается беседа с виновником масштабного происшествия. СК РФ возбудил уголовное дело по статье халатность. Полиция продолжает вести расследование. Стоит уточнить, пожар начался 28 апреля, сообщается о сгоревших 59 домах.

Ранее в пресс-службе Федеральной авиалесохраны Рослесхоза появилась информация, что причиной инцидента стало возгорание проводки в одном из домов деревни.