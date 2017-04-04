МЧС Санкт-Петербурга опубликовало списки пострадавших людей от взрыва в метро

МЧС Санкт-Петербурга опубликовало списки людей, пострадавших от взрыва в метро, В нем числится 51 человек, но это число меняется со временем поэтому, возможно, что пострадавших уже больше.

До этого антитеррористический комитет сообщил о 11-ти погибших и 45-ти пострадавших. Опубликованные МСЧ списки пострадавших людей были составлены ночью 4-го апреля, список пострадавших продолжает пополняться. Также глава Минздрава — Вероника Скворцова сообщила журналистам о том, что личности двух пострадавших женщин установить не удалось.

Она призвала помочь неравнодушных людей, которые могут помочь с помощью донорства крови в любых донорских центрах.