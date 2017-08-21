Мир спорта потрясен гибелью борцов в Грозном

Вчера в чеченской столице было отменено проведение соревнования по смешанным единоборствам. Решение об отмене мероприятия было принято из—за страшной автомобильной катастрофы, в которой погибли спортсмены.

19 августа чеченская столица была потрясена страшной автомобильной катастрофой, в результате которой погибли двое спортсменов, занимавшихся смешанными единоборствами. Смерть молодых людей стала настоящим шоком для людей, причастных к спорту. В связи с этим происшествием в Грозном было отменено проведение соревнования 20 августа, в котором многочисленные представители разных школ и стилей должны были проверить друг друга на прочность.

Случившее прокомментировал вице-президент Союза ММА России Радмир Габдулин, который признался, что испытал настоящий шок, когда узнал об автокатастрофе. Каждое подобное происшествие, особенно когда гибнут спортсмены, для него настоящая трагедия. Также он принес искренние соболезнования друзьям и родственникам погибших спортсменов, и пожелал скорейшего выздоровления трем борцам, которым удалось выжить в аварии. Обстоятельства трагедии выясняются.