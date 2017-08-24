Миргаяс Ширинский: скончался посол РФ в Судане

Вчера скончался Миргаяс Ширинский, тело российского посла в Судане было найдено в его резиденции, которая находится в Хартуме. Причиной кончины Ширинского является сердечный приступ, который застал мужчину в бассейне. Печальное известие подтвердили в Министерстве иностранных дел РФ.

В прошедшую среду стала известна печальная новость. Так, в столице Судана было найдено бездыханное тело Миргаяса Ширинского, который является послом РФ в Судане. Известно, что он был обнаружен мёртвым в собственной резиденции во время плавания в бассейне. Смерть Ширинского подтвердили в российском МИД. Ранее представители ведомства заявили, что как только ими будет получена более подробная информация об обстоятельствах кончины дипломата, они сообщат ее.

Через время Мария Захарова рассказала, что смерть Ширинского наступила по естественным причинам. Так, официальный представитель министерства заявила, что по результатам расследования стало известно — кончина посла произошла из-за сердечного приступа.

«Посла обнаружили с признаками острого сердечного приступа. Сотрудники посольства вызвали врача, но, к сожалению, спасти Миргаяса Ширинского не удалось», — сообщила Захарова.

Правоохранительные органы Хартума рассказали, что у посла была гипертония. Напомним, посол РФ 1954 года рождения, на дипломатической службе начал работу в 1977 году. В начале 90-х он занимал должность советника-посланника посольства Советского Союза и РФ в Йемене. Через три года был назначен российским генконсулом в Джидде. С 2006 года на протяжении семи лет являлся послом РФ в Руанде. На должности в Судане он проработал четыре года.